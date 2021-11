Man fietst rond met kettingzaag

De man, 46 jaar oud en zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd aangehouden omdat hij kort na de melding van de inbraak in de buurt fietste en aan het signalement voldeed dat het Operationeel Centrum had door gekregen van een melder. Bij het zien van de politie probeerde hij er nog vandoor te gaan, maar agenten wisten hem aan te houden. De verdachte is overgebracht naar het een cellencomplex en daar ingesloten. Naast de kettingzaag bleek hij nog een mes, handschoenen en een werklampje bij zich te hebben. De kettingzaag was mogelijk van diefstal afkomstig. De eigenaar van de auto (en de kettingzaag) heeft aangifte gedaan.