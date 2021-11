Tientallen kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen

Op 4 november jongstleden viel de politie aan het eind van de middag de woning binnen. In de woning werden, naast tientallen dozen illegaal vuurwerk, ook nog een vuurwapen, munitie, en meerdere soorten soft- en harddrugs aangetroffen en in beslag genomen.

Het vuurwerk lag in meerdere ruimtes in de woning en bestond onder andere uit zeer explosieve soorten cobra’s en shells. Gevaarlijk materiaal om in een woning te bewaren. Het kleinste vonkje kan al een kettingreactie van zware explosies veroorzaken. Niet alleen levensgevaarlijk voor de bewoners zelf, maar ook voor de woningen die in de nabijheid gevestigd zijn. Het vuurwerk is vanwege de gevaarlijke situatie door de politie direct uit het huis gehaald en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het is vernietigd.

Twee bewoners van het pand zijn aangehouden. Zij zijn ingesloten en zitten op dit moment nog altijd vast. Het onderzoek loopt nog. De gemeente Goes is in kennis gesteld van de vondst en bepaalt later of er bestuurlijke maatregelen tegen de bewoners genomen worden.

Meld dit soort gevaarlijke situaties

Hebt u informatie over illegaal/zwaar vuurwerk? Deel die informatie dan met ons, of met Meld Misdaad Anoniem. De politie is voor dit soort meldingen bereikbaar via het algemene telefoonnummer voor niet spoedeisende zaken (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als er direct gevaar dreigt kunt u 112 bellen. Wilt u wel uw informatie delen, maar niet rechtstreeks met de politie praten? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000) kunt u, gegarandeerd anoniem, uw meldingen doen.