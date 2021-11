Verdachte aangehouden voor steekincident Venlo

De vrouw is aangehouden op het politiebureau in Nijmegen waar zij in verband met een ander incident was. Heel toevallig kwamen ze er daar achter dat de vrouw te maken had met het steekincident in Venlo. Hierop is ze meteen aangehouden. De vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie gaat verder met het onderzoek in deze zaak. De verwachting is dat de vrouw vrijdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.