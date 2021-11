Politie zoekt twee verdachten van steekincident Merwedestraat

Kort na het incident is een Burgernetmelding verstuurd met een eerste signalement. De twee verdachte mannen droegen tijdens het incident vermoedelijk zwarte kleding. Ook zouden ze allebei een stoffen mondkapje of sjaal voor hun gezicht hebben gedragen. De twee verdachten zijn na het incident gevlucht in de richting van de Achterweg. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan, maar de verdachten werden in de omgeving van de Merwedestraat en de Rivierenbuurt niet aangetroffen.



Forensisch onderzoek

Na het incident is uitgebreid forensisch sporenonderzoek gedaan in de Merwedestraat. Daarnaast voerden agenten een buurtonderzoek uit en spraken ze met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld. Op dit moment wordt onderzocht wat de aanleiding is geweest voor het incident.



Getuigenoproep

Gezien de combinatie van het tijdstip en de locatie van het steekincident, bestaat er een kans dat iemand iets opvallends of verdachts heeft gezien. Of mogelijk bezit iemand uit de buurt over camerabeelden. Voor tips en/of camerabeelden kunt u contact opnemen met 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).