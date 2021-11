Vijf aanhoudingen bij integrale controle

Een groot aantal processen verbaal werd uitgeschreven voor onder andere zwartrijden, het niet dragen van verplicht mondmasker in het OV, bedelen, nuttigen van alcohol in de openbare ruimte en het fietsen zonder verlichting.

Samenwerking

Deze actie is een samenwerking tussen de politie, de Landelijke Eenheid, veiligheid, service NS, Toezicht en handhaving gemeente Utrecht, Qbuzz, Syntus, Arriva en Trigion beveiliging.

Dagelijks vinden duizenden en duizenden mensen in het stations gebied hun weg. Forensen, passanten, kantoorpersoneel, toeristen en dagjesmensen, winkelend publiek. De aantrekkingskracht van dit gebied heeft echter ook een schaduwkant: het gebied is ook aantrekkelijk voor personen met minder goede bedoelingen, waardoor de leefbaarheid van dit gebied wordt aangetast.

Door de centrale ligging verzamelen zich hier soms ook overlastplegers, al dan niet in groepsverband. Er kan sprake zijn van drugsoverlast, maar ook van winkeldiefstal en zakkenrollers.



Maximaal aanspreekbaar

Doelstelling van deze actie was dat alle deelnemende partners vanuit hun eigen domein, taakstelling, opdracht en bevoegdheden de eigen werkzaamheden verrichtten, om elkaar zo aan te vullen en te versterken. De actie heeft hierdoor een integraal karakter van samenwerkende partners, die in het gebied maximaal voor het publiek zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Iets verdachts?

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Bel 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.