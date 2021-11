Getuigen gezocht van inbraak bij juwelier

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond 04.15 uur, werd bij de politie gemeld dat drie mannen een inbraak aan het plegen waren bij de juwelier aan de Boogerd. De drie mannen zouden zijn weggerend in de richting van de Lidl.

De politie is op zoek gegaan naar dit drietal, maar helaas werden zij niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Boogerd in de nacht van donderdag op vrijdag. De politie heeft al meerdere mensen gesproken.

Getuigen of mensen die meer informatie hebben over de daders en nog niet met de politie hebben gesproken, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de recherche in Hoorn. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844.

Zaaknummer is: 2021240817