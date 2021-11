Overleden vrouw aangetroffen in Haagse woning

De vrouw werd op woensdagavond 17 november als vermist opgegeven en de politie startte direct een onderzoek naar de urgente vermissing van deze vrouw. Naar aanleiding van deze urgente vermissing werd een TGO- team (Team Grootschalige Opsporing) geformeerd. Tijdens dit onderzoek troffen agenten donderdagavond 18 november een lichaam aan in haar woning. Onderzoek wees uit dat het om de vermiste vrouw ging. Samen met het NFI doet de politie onderzoek om de oorzaak van haar overlijden te achterhalen. De politie houdt er sterk rekening mee dat de overleden vrouw omgekomen is door een misdrijf. De familie van de overleden 31- jarige vrouw in Bulgarije is inmiddels in kennis gesteld. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang.

De politie komt graag in contact met mensen die rond de woning in de Emmastraat in Den Haag de afgelopen dagen iets verdachts hebben gezien of gehoord wat mogelijk met de dood van de vrouw te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met het onderzoeksteam.