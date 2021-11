Verdachte aangehouden na woninginbraak

De inbraak is tussen 17.30 en 19.00 uur gepleegd en er is aan zowel de voor- als achterkant geprobeerd de woning binnen te komen. De inbreker wist uiteindelijk via de balkondeur aan de voorkant van de woning binnen te komen, nadat hij een ruit van die deur had ingeslagen.

Een agent heeft de verdachte even later aangehouden op de Hofzichtlaan. De agent herkende de man naar aanleiding van het signalement dat door de melder was opgegeven.

De verdachte is meegenomen voor verhoor.

Iets gezien?

Was u donderdag getuige van deze inbraak of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten.

U kunt uw informatie delen via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u gebruikmaken van onderstaande mogelijkheden.