Getuigen gezocht van straatroof Spoordijk

De 24-jarige man uit Oisterwijk fietste rond 21.30 uur op de Spoordijk, toen hij door twee mannen op de fiets ingehaald werd en van zijn fiets werd getrapt. Ze fietsten verder maar draaiden toch weer om. Ze duwden het zojuist opgekrabbelde slachtoffer weer in de bosjes en eisten zijn spullen. Tijdens het incident kwam er iemand op een brommer langs, waardoor de twee mannen besloten te vertrekken.

Signalement

Het slachtoffer kon een summier signalement geven van de daders:

Man van ongeveer 1.90m.

Droeg een zwart windjack

Had capuchon op

Donker mondkapje



Man van ongeveer 1.75m.

Licht getint

Vermoedelijk rond de 17 a 18 jaar

Zwart opgeschoren haar. Lang bovenop naar voren gekamd met krulletjes

Zwart windjack

Geen mondkapje

Getuigenoproep

Tijdens het incident is er iemand op een brommer langsgereden. Wellicht heeft deze persoon meer gezien? We komen dus graag met hem of haar in contact.

Daarnaast vragen we ook aan mensen in de omgeving die over camerabeelden beschikken om deze te onderzoeken op personen die voldoen aan dit signalement. Wellicht hebben de daders daar al eerder rondgehangen. Of heeft u tijdens het uitlaten van de hond twee personen gezien die voldoen aan dit signalement en gezien welke richting zij opreden. Dan horen wij dat ook graag!

U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.