Ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen

Naar aanleiding van een verdenking dat er een verborgen ruimte op de Straelseweg zou zijn, is vrijdagochtend ter plaatse onderzoek opgestart. Daarbij stuitte men inderdaad op een verborgen ruimte. In die ruimte trof men ongeveer 3200 hennepplanten aan. De hennepkwekerij wordt geruimd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Mogelijke signalen dat er ergens een hennepkwekerij is:

- Een sterke hennepgeur;

- Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder een duidelijke verbouwing;

- De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs (om de planten water te geven);

- Constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging;

- Onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen.

Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).