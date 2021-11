Politie zoekt getuigen van overval snackbar in Apeldoorn

Rond 20.30 is er een medewerker aan het werk in de snackbar. Plotseling stormt één verdachte naar binnen en is op zoek naar de kassalade. De verdachte loopt rechtstreeks naar de toonbank toe. Er raakt verder niemand gewond in de zaak, maar de schrik zat er goed in.

Hulp

Aanwezigen in de zaak zien de overval gebeuren en schieten de medewerker te hulp. De verdachte wordt nog tegengehouden door de medewerker in de zaak, maar die wordt opzij geduwd door de verdachte. De verdachte loopt vervolgens door richting de kassa. Daar weet de verdachte een onbekend geldbedrag te grijpen en te vluchten via de keukendeur. Eén van de aanwezigen is nog achter de verdachte aangegaan, maar de verdachte is al snel uit het zicht verdwenen.

Aanhouding verricht

Als de politie gealarmeerd is en agenten ter plaatse zijn gekomen, weten zij snel een persoon aan te houden. Echter, blijkt na onderzoek dat dit niet de verdachte is van de overval. Er is nog niemand aangehouden voor de overval op de snackbar. De politie vraagt daarom om meer informatie over deze overval en zoekt getuigen die iets hebben gezien en/of hebben gehoord op die bewuste vrijdagavond 19 november.

Signalement

Hoewel er getuigen in de snackbar aanwezig zijn, hebben wij nog niet voldoende informatie om tot een goed beeld te komen. Daarom zoeken wij extra informatie en getuigen. Op basis van camerabeelden en getuigen hebben wij van de verdachte die de snackbar overviel het volgende signalement:



Verdachte:

- man, rond de 25 jaar en 1.75 meter lang;

- lichte huidskleur;

- normaal postuur;

- de man droeg een zwarte jas, een heupmodel met capuchon. Daarnaast droeg de man een rood shirt onder zijn jas, een lichtgrijze joggingsbroek met donkergekleurde ritsen op de zakken en zwarte schoenen.



Iets gezien of gehoord?

Was u op vrijdag 19 november rond 20.30 uur in de buurt van de snackbar aan de Asselsestraat? Heeft u daar iets gezien en/ of gehoord? Heeft u hiervan wellicht nog camerabeelden of dashcambeelden? Dan komen wij graag met u in contact! Wij horen ook graag als u eerder in de week iets verdachts heeft gezien en/of gehoord.

Melden

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem melden? Bel dan met M. 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onderaan dit bericht invullen, zodat we contact met u op kan nemen.

2021542627 ^SvD