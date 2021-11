Automobilist rijdt gevel in puin en gaat ervandoor

Vrijdagavond rond 21.50 uur hoorden omwonenden van de Van Vosbergenlaan een enorme klap aan de achterkant van hun woningen. Nadat men ging kijken, bleek een van de garagegevels ernstig te zijn vernield.

Camerabeelden beschikbaar

Op camerabeelden uit de omgeving is te zien dat een dat een zwarte of donkerkleurig klein model hatchback-personenauto achteruit de bewuste gevel inrijdt en vervolgens weg rijdt. De schade aan de garage bleek vrijdagavond zo ernstig, dat de gevel direct gestut moest worden i.v.m. instortingsgevaar (zie ook bijgaande foto)

Auto met schade aan de achterzijde: wie is de bestuurder?

De politie heeft digitaal en fysiek buurtonderzoek gedaan. Van de betrokken donkerkleurige of zwarte personenauto is bekend dat deze enorme schade heeft aan de achterzijde. Dit is op de camerabeelden te zien. Een kenteken is helaas niet leesbaar. Verder betreft het een klein model hatchback.

De bestuurder van de auto wordt verzocht om zich te melden bij de politie in Heerhugowaard.

Ook andere mensen, die een zwarte/donkerkleurige hatchback personenauto kennen, die sinds vrijdagavond 21.50 uur flinke schade heeft aan de achterzijde, worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan de politie in Heerhugowaard.

* Informatie doorgeven kan via tel.nr. 0900-8844 - politie Heerhugowaard.

* Liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.



Zaaknummer is 2021241522