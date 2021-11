Getuigen gezocht overval Dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen

Foto: stockfoto politie



Gelukkig raakte niemand gewond bij de overval. Hoeveel er buit is gemaakt door de overvallers, is nog niet bekend.

De drie jongens hebben een licht getinte huidskleur en droegen allen zwarte gewatteerde jassen. Eén van hen droeg een blauwe pet onder zijn capuchon en de andere twee droegen een zwarte pet. Alle drie droegen ze zwarte schoenen. Waarschijnlijk vluchtten ze na de overval weg richting de Albert Heijn.



Heeft u iets gezien of gehoord? Dan komen wij graag in contact met u via de onderstaande manieren.