Getuigen gezocht steekincident West-Kruiskade

Het slachtoffer van het steekincident stapte rond 14.45 uur een winkel aan de West-Kruiskade in Rotterdam binnen en gaf aan even daarvoor gestoken te zijn. De politie werd gebeld en kwam naar het slachtoffer toe. Het slachtoffer, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, gaf aan gestoken te zijn vlakbij de ingang van het park aan de West-Kruiskade. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling.



Helaas ontbrak elk spoor van de verdachte, daarom is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen? Dan komen wij graag in contact met u via een van de onderstaande mogelijkheden.