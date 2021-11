Getuigen gezocht van vechtpartij met mes

Foto: stockfoto politie



Toen agenten afkwamen op de melding van de vechtpartij waarbij een mes gezien zou zijn, troffen agenten de verdachte met het mes aan. Het gaat om een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd aangehouden en het mes werd in beslag genomen.



Wat er precies is gebeurd en of er ook daadwerkelijk is gestoken met het mes, is onbekend. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen? Dan komen wij graag in contact met u via een van de onderstaande mogelijkheden.