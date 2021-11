Politie zet 20 rechercheurs op rellen Coolsingel

De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. Verschillende personen raakten gewond toen zij werden getroffen door een kogel. Er liggen nog een aantal personen in het ziekenhuis. Het precieze aantal en de aard van de verwondingen is moeilijk scherp te krijgen omdat de ziekenhuizen vanwege het medisch beroepsgeheim niet alle informatie kunnen verschaffen. Zeker is wel dat er geen doden zijn gevallen.

De Rijksrecherche doet onderzoek wanneer de politie geschoten heeft, en onderzoekt ook of de verwondingen zijn gekomen door politiekogels. Een agent raakte dusdanig gewond aan zijn been dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis, een ander kon worden behandeld door ambulancemedewerkers. Een groot aantal politiemensen liep bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op. Ze voelden zich ontzettend in het nauw gedreven. Ook journalisten en hulpverleners kregen het te verduren. Het team is druk bezig met het veiligstellen van camerabeelden en het binnenhalen van de waardevolle filmpjes die mensen met ons delen. Veel dank daarvoor.

Informatie en camerabeelden

Inmiddels hebben we al ontzettend veel beelden ontvangen, nogmaals dank. Maar twijfel niet om meer beelden te sturen, overal kunnen we wat aan hebben. Delen kan heel simpel, tot 300 mb, via dit formulier: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html

Telefonisch informatie melden kan ook via 0900-8844, anoniem op 0800-7000 en via de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070.