Verdachte van steekincident Langepad aangehouden

Foto: stockfoto politie



Toen agenten op de melding van het steekincident op het Langepad in Rotterdam afkwamen, zagen ze een iemand de bosjes induiken. Even later bleek dit de verdachte van het eerder gemelde steekincident te zijn en kon deze 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel worden aangehouden. Voordat de verdachte kon worden aangehouden, heeft hij ook twee scooters vernield en een jongeman mishandeld.



Het slachtoffer van het steekincident werd door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Het slachtoffer van de mishandeling werd nagekeken in de ambulance.