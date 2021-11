Duidelijk signaal richting relschoppers in Roosendaal

Tijdens de politieactie is de wijk Langdonk afgesloten geweest om te voorkomen dat anderen zich aan konden sluiten bij de groep relschoppers. Hiervoor is de inzet van de mobiele eenheid ingeroepen. Roosendaal wil een duidelijk signaal afgeven aan de harde kern relschoppers. Geen rellen meer in Roosendaal.

Han van Midden, burgemeester: “We hebben in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in preventie en jongeren. Helaas is er een harde kern relschoppers die niet van gezag wil weten. Zij komen nu van een hele koude kermis thuis. In Roosendaal gaan wij voor een lik op stuk aanpak. Met goede mensen kunnen we alle kanten op, maar deze mensen kunnen rekenen op een harde aanpak.”

Lisette van Os, politiechef: “Roosendaal heeft vorig jaar voldoende te verduren gehad. Ik ben tevreden met de actie vanavond. Een goede voorbereiding was het halve werk.”

Viviane de Hommel, gebiedsofficier van justitie: “De inzet van politie en ME was succesvol, maar nu moeten we doorpakken. Het OM gaat inzetten op het vervolgen van de verdachten en het verhalen van de schade die zij hebben aangericht.”