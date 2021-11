‘Je wil toch niet dat je kind tussen die ongeregeldheden staat’

Vooruitblik

De Nationaal Commandant houdt er rekening mee dat het ook de komende periode onrustig zou kunnen blijven. ‘Er is veel onvrede in de samenleving. De politie wordt gezien als gezicht van de overheid, daarom keren boze burgers zich tegen ons. Dat is heel wrang, want wij zijn er juist om de burger te helpen. In dit geval met demonstreren, want dat is een grondrecht. De afgelopen twee dagen stonden we helaas niet meer naast de burger, maar er tegenover. Dat is ingewikkeld. De echte relschoppers zullen demonstraties blijven aangrijpen om te escaleren. Daar zijn we ons nu op aan het voorbereiden.’