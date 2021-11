Politie zet ME in na noodbevel in centrum Enschede

Enschede - Op zondagavond 21 november kreeg de politie meldingen dat er met zwaar vuurwerk werd gegooid in het centrum van Enschede na een oproep voor een demonstratie. Door de burgemeester is voor het centrum van de stad een noodbevel afgegeven. De politie heeft de ME ingezet en rond 21.40 uur werden de Oude Markt en omliggende winkelstraten ontruimd.