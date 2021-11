Getuigen gezocht van brand gemeentehuis Zeewolde

Rond 04:00 uur maandagochtend kregen agenten een melding dat er een inbraakalarm was afgegaan op het Raadhuisplein. Ter plaatse zagen ze een rookpluim het gemeentepand uit komen. Door snel ingrijpen van de brandweer is het vuur snel geblust en werd voorkomen dat de brand groter werd.

Tips?

De schade is flink: er zijn ramen gesprongen en een deel van het plafond en een deur zijn zwaar beschadigd. De politie is zoek naar mensen die meer weten over de brand. Heeft u iets verdachts gezien bij het gemeentehuis? Of heeft u iemand zien wegrennen? Meld u zich dan alstublieft bij ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of via onderstaand tipformulier.