Getuigen gezocht van poging overval

Rond 20:30 uur kwamen twee mannen de snackbar binnen en bedreigden het aanwezige personeel. Zij eisten geld en probeerden de kassa leeg te halen. Toen zij de kassa niet open kregen, vluchtten de twee de snackbar uit en liepen in de richting van de Dorpsstraat. Niemand raakte bij de overval gewond en werd niets buitgemaakt.



Signalement

De twee verdachten waren mogelijk rond de 20 jaar oud, droegen donkere kleding waarvan één een blauwe broek en de ander een zwarte broek. Beiden droegen donkere handschoenen en een mondkapje.



Getuigenoproep

Heeft u rond 20:30 uur de mogelijke verdachten gezien in de buurt van de Burgemeester Mooijstraat? Heeft u camerabeelden waarop verdachte personen te zien zijn voor of na de overval? Of heeft u andere informatie over deze overval? Bel met de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier op politie.nl. Hier kunt u ook beeldmateriaal uploaden.



2021242933