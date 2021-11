Dodelijk schietincident Krugerplein in Opsporing Verzocht

De politie deelt in Opsporing Verzocht onder andere beelden van (de aanloop naar) het schietincident en stelt het publiek belangrijke vragen. Wie is er mogelijk getuige geweest, maar heeft nog niet met de recherche gesproken? Wie weet meer over de toedracht? En wie heeft andere informatie over het schietincident?

SMS-bom

In aanloop naar de uitzending wordt er een SMS-bom verstuurd, één SMS naar een groot aantal telefoonnummers. In de SMS roept de politie mensen op om naar de uitzending van Opsporing Verzocht te kijken dinsdag 23 november.

Heeft u een SMS gekregen? Het bericht is verstuurd naar vele duizenden telefoonnummers die vielen onder de dekking van een telefoonmast in de omgeving van het Krugerplein. Dit houdt in dat de telefoonnummers die in een denkbeeldige grote cirkel rond het plein vielen een SMS hebben ontvangen. Het kan echter ook zo zijn dat uw telefoonnummer op andere wijze een koppeling heeft met het gebied of een persoon die zich in dat gebied heeft bevonden. Daarnaast is het bericht ook verstuurd naar telefoonnummers die vielen onder de dekking van telefoonmasten op andere locaties die binnen het onderzoek van de recherche van belang bleken te zijn. Ten slotte is het nog mogelijk dat uw telefoonnummer door een technische onvolkomenheid een SMS heeft gekregen.

Informatie delen

De uitzending van Opsporing Verzocht begint om 20.30 uur op NPO1. Kunt u het onderzoeksteam nu al mogelijk verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.