Woning beschoten in Amsterdam Noord

Rond 23.30 uur hoorden buurtbewoners meerdere schoten en zagen zij een auto op hoge snelheid wegrijden. De politie trof meerdere kogelgaten in de deur van de woning aan. De bewoners waren op het moment van schieten thuis, maar gelukkig raakte niemand gewond. Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporen veilig gesteld. De recherche is een onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting.

Getuigen gezocht

Graag spreekt de recherche met mensen die getuige zijn geweest van de beschieting of meer informatie hebben. Ook beeldmateriaal is erg welkom, denk aan dashcambeelden van geparkeerde auto’s in de straat of deurbelbeelden. Heeft u iets gezien of informatie die kan helpen bij het onderzoek, neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.