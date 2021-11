Getuigen gezocht schietincident Rembrandtstraat

Even voor 22.00 uur kregen agenten een melding van een schietincident op de Rembrandtstraat in Rotterdam. Daarbij werden meerdere woningen en voertuigen geraakt in de Rembrandtstraat en de Jacob Catsstraat. Gelukkig vielen er geen gewonden. Er werden meerdere kogelhulzen gevonden.



Naar aanleiding van het opgegeven signalement door een oplettende melder konden agenten al snel twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige man uit Den Haag. Hun rol en betrokkenheid bij dit schietincident wordt onderzocht.



Mogelijk is er na het schietincident een auto weggereden die hiermee te maken had. De politie is die avond een zoektocht gestart naar deze auto, maar helaas is deze niet meer aangetroffen.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen? Dan komen wij graag in contact met u via de onderstaande manieren.