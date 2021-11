Twee vrouwen aangehouden op verdenking van pinpasfraude

De twee vrouwelijke verdachten kwamen in beeld nadat meerdere (vooral oudere) mensen afgelopen zomer slachtoffer werden van pinpasfraude. Hierbij deden de verdachten zich telefonisch voor als medewerker van een bank. De vrouwen vertelden aan de slachtoffers dat er vreemde activiteiten plaatsvonden op hun bankrekening. Ze konden dit oplossen door hun pincode door te geven aan de ‘bankmedewerker’. Ook werden hun betaalpassen thuis opgehaald. Even later wordt er geld opgenomen van de bankrekeningen van de slachtoffers. In werkelijkheid gaven ze hun pincode en pinpas dus niet aan een bank, maar aan de oplichters.



Begindeze maand kwam de politie de verdachten op het spoor en konden ze worden aangehouden. Tijdens de doorzoeking van de woning van één van de verdachten, werd ook een vuurwapen aangetroffen. De 29-jarige vrouw is heengezonden. De 26-jarige vrouw zit in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de vermoedelijk grootschalige pinpasfraude loopt nog door. In februari wordt de strafzaak van beide vrouwen door de meervoudige kamer van de rechtbank behandeld.

Voorkom dat u slachtoffer wordt

Uw bank zal nooit telefonisch naar uw bankgegevens zoals een pincode vragen! Ook zal uw bank u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Vertrouwt u een telefoontje van de bank niet? Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt. Bent u toch slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude? Doe dan altijd aangifte bij de politie via politie.nl of 0900 - 8844.