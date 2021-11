Verdachte van steekincident Spijkenisse zelf gewond bij aanhouding

Na het steekincident kwam de verdachte met het mes op toegesnelde agenten af en één van hen voelde zich genoodzaakt een schot te lossen. De verdachte werd in zijn been geraakt. Zowel de verdachte als de vrouw die hij neergestoken had, zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Alarm

Rond 16.15 uur verwondde de jongen de medewerker met een mes, waarna het personeel van de jeugdinrichting alarm sloeg en de hulpdiensten waarschuwde. Agenten die ter plaatse kwamen wilden snel tot aanhouding overgaan, maar de verdachte volgde hun aanwijzingen niet op. In plaats van het mes te laten vallen en zich over te geven, kwam de jongen met het mes op de agenten af. Eén van hen loste één schot om de verdachte tegen te houden. Direct na het schieten was het gevaar van het mes geweken en kregen de beide gewonden medische hulp.



Aanspreekbaar

Zowel de neergestoken medewerkster als de verdachte waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de overige medewerkers van de jeugdinrichting is nazorg geregeld. De politie en de jeugdinrichting doen onderzoek naar de toedracht.