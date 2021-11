Jongen (13) door duo op straat beroofd

De 13-jarige jongen uit Bergen op Zoom liep rond 16.35 uur in de richting van het Thaliaplein. Hij werd door twee jongens aangesproken, die geld van hem eisten. Het tweetal van ongeveer 14 à 15 jaar rende daarna met de buit weg richting de Zuivelstraat. De politie heeft nog tevergeefs in de buurt naar de daders gezocht.

De politie zoekt mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021312972.