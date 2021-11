Getuigen gezocht na greep uit kassa in supermarkt

Aanvankelijk kwam bij de politie een melding binnen van een overval op de supermarkt aan de Prins Frederiklaan. Omstreeks 20.00 uur deed de dader een greep uit de kassa en ging er vervolgens rennend vandoor in onbekende richting. Hoeveel hij buit maakte, is onduidelijk.



Signalement

Meerdere eenheden van de politie zochten in de omgeving van de supermarkt naar de verdachte, maar troffen de verdachte niet meer aan. Het gaat om een donker getinte man met een kaal/opgeschoren kapsel. Hij droeg een zwarte broek, zwarte schoenen en een zwarte/donkerblauwe jas met wit opdruk op de linkerborst. Ook droeg de man een mondkapje.



Iets gezien?

Was u zaterdagavond getuige van deze diefstal of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten.



U kunt uw informatie delen via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u gebruikmaken van onderstaande mogelijkheden.