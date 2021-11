Ongeregeldheden Rotterdam in Opsporing Verzocht

Bij de ongeregeldheden zijn vernielingen aangericht en is fors geweld gebruikt tegen politiemedewerkers en hulpverleners. Enkele dienders hebben noodgedwongen geschoten op relschoppers. Bij de ongeregeldheden zijn relschoppers en politiemedewerkers gewond geraakt.

Beeldmateriaal gezocht

De politie heeft een team rechercheurs op de verstoringen van de openbare orde in het centrum van Rotterdam gezet. Het team heeft al veel beeldmateriaal van de relschoppers in handen, maar roept toch diegenen die foto’s of filmpjes heeft gemaakt tijdens de ongeregeldheden om deze te delen met de politie. Dat kan onder meer via deze link.

Andere zaken

Naast de ongeregeldheden in Rotterdam komen ook de volgende zaken aan de orde tijdens Opsporing Verzocht:

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt dinsdag 23 november vanaf 20.35 uur uitgezonden op NPO1. De uitzending wordt woensdag 24 november rond 13.20 uur herhaald op NPO1. Het programma is ook terug te kijken via NPO Start.