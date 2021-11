Aanhoudingen in onderzoek naar vuurwerk door brievenbus woning

Die woensdagmiddag werd rond 16.15 uur op de voordeur en op het raam van de bewuste woning geklopt. De bewoner was onderweg om de voordeur te openen toen een explosief afging in de gang. Door de explosie werd de voordeur vernield en de binnenzijde van de woning beschadigd. Glassplinters waren in de houten trap terechtgekomen en de brievenbus belandde door de explosie op het dak van de overbuurvrouw. Ook de auto van de bewoners raakte beschadigd.



De explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk dat door de brievenbus naar binnen is gegooid. Er raakte gelukkig niemand gewond. Na het incident zouden meerdere personen zijn weggerend in de richting van het Rekerhout. De recherche in Alkmaar startte direct een onderzoek.



Aanhoudingen

Op dinsdagochtend 23 november zijn de twee jongens van 16 en een jongen van 15 uit de gemeente Alkmaar aangehouden op verdenking van het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing met te duchten levensgevaar tot gevolg. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

