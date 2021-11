Politie zoekt getuigen overval fastfoodrestaurant

Getuigen gezocht

Heeft u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de overval in de omgeving van het Gulden Winckelplanstoen? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook camerabeelden kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan via onderstaand tipformulier.

2021241333