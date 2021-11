Hennepkwekerij geruimd in Breda

Rond 11.45 uur komen agenten ter plaatse bij de woning nadat onderzoek deed vermoeden dat hier een mogelijke hennepkwekerij zou zitten. In de woning treffen zij ruim 170 hennepplanten aan. Ook zijn er diverse hennep gerelateerde goederen in de woning aanwezig. Verder treffen zij een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk aan. De goederen zijn in beslag genomen en worden geruimd. Na verder onderzoek in de woning bleek ook dat er een verboden wapen aanwezig was.

De 38-jarige bewoner uit Breda is aangehouden als verdachte.