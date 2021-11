Drie verdachten opgepakt op verdenking van bankpasfraude

Controle

Politieagenten controleerden woensdagavond 17 november een auto op de Tarwelaan in Eindhoven. Eén van de agenten herkende de bestuurder van het voertuig voor een zogeheten ‘spoofing’-zaak in Den Bosch. Ook werden goederen in het voertuig gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van een andere bankpasfraudezaak. Beide inzittenden zijn vervolgens aangehouden op verdenking van bankpasfraude. Het gaat om twee mannen uit Eindhoven van respectievelijk 22 en 17 jaar oud.

Gestolen goederen

Tijdens de doorzoeking van de woning van de bestuurder aan de Woldberglaan in Eindhoven stuitten de agenten op diverse goederen die vermoedelijk te herleiden zijn naar andere (bankpas-)fraudezaken. Ook de 29-jarige medebewoonster (de zus van de man van 22) is aangehouden op verdenking van bankpasfraude. In haar auto zijn goederen (zoals een bankpas) gevonden die terug te voeren zijn naar een spoofingzaak.

Grote geldbedragen

Verder zijn op verschillende plekken in de woning onder andere grote geldbedragen gevonden. Het vermoeden bestaat dat dit geld afkomstig is van illegale activiteiten en daarom in beslag genomen. De politie onderzoekt de mogelijkheid om deze goederen als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken.



Het afpakken van crimineel geld is namelijk een belangrijk onderdeel van de strijd tegen zowel de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Lees hier meer over afpakken.

Vervolgonderzoek

De vrouw en de jongste verdachte zijn na verhoor in vrijheid gesteld en blijven verdachte in de zaak. De 22-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft twee weken langer vast zitten.

Spoofing

In dit soort spoofingzaken doen criminelen zich telefonisch voor als medewerker van een bank. Ze vertellen aan slachtoffers dat er vreemde activiteiten plaatsvonden op hun bankrekening. Ook geven ze aan dat ze dit kunnen oplossen door hun pincode door te geven aan de ‘bankmedewerker’. De bankpassen worden vervolgens opgehaald en de bankrekening van slachtoffers wordt vervolgens leeggehaald. In werkelijkheid gaven ze hun pincode en pinpas dus niet aan een bank, maar aan de oplichters. Dit soort oplichtingsvormen zien we helaas steeds vaker.

Vorige week hielden we voor een andere spoofingzaak een 22-jarige man uit Vlissingen aan. Lees er hier meer over.

Voorkom dat u slachtoffer wordt

Uw bank zal nooit telefonisch naar uw bankgegevens zoals een pincode vragen! Ook zal uw bank u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Vertrouwt u een telefoontje van de bank niet? Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt. Bent u toch slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude? Doe dan altijd aangifte bij de politie via politie.nl of 0900 - 8844.

Meer info over wat je tegen dit soort oplichtingsvormen kunt doen? Lees het hier of bekijk dit filmpje.