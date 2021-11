Drie verdachten aangehouden in witwasonderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen het FinEC-team van de politie eenheid Den Haag, de districtsrecherche Den Haag West en het basisteam Scheveningen.



Financieel rechercheren

Een FinEc-team is gespecialiseerd in financieel rechercheren en voert onderzoeken uit naar daders van witwassen en fraude. Financieel rechercheren is een beproefde methodiek voor het blootleggen van netwerken, het identificeren van daders, het vaststellen van feiten en omstandigheden en het verzamelen van bewijs in strafrechtelijke onderzoeken.