Verdachte beroving aangehouden na Team West

Bij deze beroving werden er twee jongens het slachtoffer. De verdachte bedreigde de twee jongens met een vuurwapen en onder bedreiging moesten zij bij verschillende pinautomaten pinnen. Na de uitzending in Team West werden er bruikbare tips ontvangen. Naar aanleiding van deze tips kwam de aangehouden verdachte in beeld. Op vrijdag 19 november werd deze 26- jarige Hagenaar in Rotterdam aangehouden. Op maandag 22 november is deze verdachte voorgeleid aan een rechter-commissaris. Deze besloot dat de verdachte in voorlopige hechtenis moet blijven.



Team West

Het regionale opsporingsprogramma Team West wordt iedere dinsdag vanaf 17.00 uur op TV West uitgezonden en daarna elk uur herhaald. Ook op woensdag wordt Team West nog herhaald.