Meerdere verdachten aangehouden na schietincident

Rond 14.50 uur kwam een melding binnen dat er op het parkeerterrein aan de Bredeweg was geschoten. Ook zouden verschillende personen iemand hebben geslagen en bestolen. Hierna zou het voertuig met de daders zijn weggereden. Het slachtoffer raakte niet gewond. Er zijn verschillende getuigen geweest die iets van het incident hebben meegekregen. De politie deed onderzoek ter plaatse en heeft sporen veiliggesteld. Vervolgens deed de politie onderzoek op verschillende locaties en kreeg vrij snel zicht op de vermoedelijke verdachten. Later op de avond zijn er een aantal hiervan aangehouden. De aangehouden verdachten zitten in zogenoemde beperkingen.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident en komt graag in contact met meer getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van (de omgeving van) de parkeerplaats aan de Bredeweg? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.



Slachtofferhulp

Bent u slachtoffer geworden en wilt u persoonlijk contact? Contact met slachtofferhulp wordt aangeboden via de politie. Mocht u nog niet benaderd zijn, neem dan graag contact op via telefoonnummer: 088 1699726 of naar slachtofferloket.den-haag@politie.nl