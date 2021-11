Verdachte van fataal steekincident op de Pier meldt zich

Bij dit fatale steekincident op maandag 10 augustus 2020 overleed een 19-jarige man. Sinds het steekincident was de aangehouden verdachte voortvluchtig.



De aangehouden verdachte is ingesloten en zal later worden gehoord. Hij wordt op donderdag 25 november aan de rechter-commissaris voorgeleid.



In april van dit jaar werd in deze zaak al een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vijf jaar cel en eerder deze maand werden twee 21-jarige Amsterdammers veroordeeld tot elf jaar.