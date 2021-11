'Als ik het geld niet overmaak, zet hij de beelden online'

Samen met haar vriend had Nikki een beveiligd Dropbox-account gemaakt waar ze pikante foto’s voor haar vriend kon opslaan zonder dat iemand erbij kon, behalve zij twee. Dacht ze. Totdat ze in januari 2017 ‘s nachts op bed ligt en een vreemde melding krijgt op haar telefoon: er is vanaf een nieuwe locatie ingelogd op je Dropbox. Meteen gaan de alarmbellen af. Maar het wordt nog erger. ‘De hacker blijkt ook in mijn e-mail en Facebook te zitten. In de concepten van mijn mailbox staat een bericht van de hacker: als ik nu niet 3.000 bitcoins overmaak, zet hij de beelden online.’

Radeloos

Het zal toch niet? Maar dan krijgt Nikki appjes van vrienden: ‘Er staat een filmpje op jouw Facebooktijdlijn waarvan ik betwijfel of je dit online wilt hebben’. Het was gelukkig al laat, daardoor hebben niet veel mensen het gezien.’

Ze verwijdert het filmpje meteen en past haar wachtwoord aan. Maar de nachtmerrie is nog niet voorbij. De volgende morgen appt de hacker dat ze moet betalen, want anders plaatst hij het filmpje op Dumpert. ‘Paniek, radeloosheid, angst en wanhoop, ik voel het allemaal terwijl tranen over mijn wangen stromen. Ik besluit mijn iPhone te resetten, alles te verwijderen, mijn wachtwoorden te veranderen, maar ik heb nu al zoveel vragen: Waarom ik? Waarom gebeurt dit? Wie ben jij?’

Nikki belt Dumpert en spreekt hun voicemail in. Ze vertelt dat ze is gechanteerd en vraagt om de beelden niet online te zetten. Maar het gebeurt toch. Anderhalve dag staat het filmpje online en wordt bijna een miljoen keer bekeken. Nikki: ‘Werken kon ik al helemaal niet meer als accountmanager en “het gezicht van het bedrijf”.’

Eigen schuld

Uiteindelijk moet er een advocaat en een privédetective aan te pas komen om het filmpje verwijderd te krijgen. Van de dader is op dat moment nog geen spoor.

Wat Nikki het allerergste vond? ‘De kwetsende reacties van mensen. Ze noemden me dom en naïef, en zeiden dat het mijn eigen schuld was. Dat ik als slachtoffer van een cybercrimineel ineens neergezet werd als dader, was voor mij de omgekeerde wereld en liet mij inzien dat deze heftige vorm van cybercriminaliteit een groot maatschappelijk probleem is.’

Nikki besloot het taboe te doorbreken en schreef het boek Niet van iedereen! – #de hel die online shaming heet. ‘Het doel van mijn boek was duidelijk: anderen behoeden voor wat mij is overkomen, en zorgen dat mijn grootste nachtmerrie een ander echt nooit gaat overkomen.’

Schaam je niet

Anderhalf jaar na haar vreselijke ervaring wordt Nikki gebeld door de politie, die in eerste instantie zei weinig voor haar te kunnen doen: er is een verdachte aangehouden. Hij heeft nog meer delicten gepleegd en krijgt uiteindelijk 30 maanden cel.

Nikki heeft haar nare ervaring omgezet in iets positiefs. Ze werkt inmiddels als expert en ervaringsdeskundige op het gebied van sexting en online shaming. Iets wat helaas nog steeds voorkomt. ‘Wat ik andere slachtoffers mee wil geven? Je bent echt niet de enige die dit overkomt. Schaam je niet.’

Tijdens mijn spreekrecht in de rechtszaal zei ik dit tegen de dader: ‘Ik gebruikte mijn kracht, en maak straks een nieuw begin. Van ons twee ben ik de sterkste en ik overwin.’



Chantage met naaktfoto’s en andere vormen van hacking gebeurt nog steeds. Kies daarom altijd voor een tweestapsverificatie. Een handig hulpmiddel om je wachtwoorden veilig te beheren is een password manager. Die stopt al jouw wachtwoorden in een soort “digitale kluis” en beveiligt ze met een overkoepelend wachtwoord.

Lees op www.vraaghetdepolitie.nl wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden. Voor hulp en advies kun je anoniem terecht op www.helpwanted.nl