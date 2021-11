Man aangehouden na berichten op Sky ECC

De politie kwam de man op het spoor nadat begin dit jaar opsporingsdiensten er in slaagden toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van het platform Sky ECC en versleutelde berichten van criminele organisaties ‘live’ konden meelezen. De server van Sky ECC werd in maart offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Berichten op de server zijn vervolgens onderzocht en een van de onderzoeken leidde naar de inwoner van Zutphen.

De man is ingesloten voor verhoor.

2021419409 (hp)