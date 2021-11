Verdachte aangehouden na reeks winkelovervallen Amsterdam-West

Amsterdam - Op dinsdagochtend 23 november is een minderjarige verdachte aangehouden na een reeks overvallen gepleegd in de periode van 17 september tot en met 26 oktober 2021 op supermarkten in Amsterdam-West. De recherche is de burger dankbaar voor alle bruikbare tips die de politie na een getuigenoproep heeft ontvangen.