Getuigen gezocht ongeregeldheden Den Haag

Ongeregeldheden tijdens persconferentie

Tijdens de persconferentie die plaatsvond op vrijdag 12 november ontstonden ongeregeldheden in de omgeving van de Turfmarkt in Den Haag. Relschoppers gebruikten hier fors geweld. Zij gooiden onder andere met zwaar vuurwerk en stenen. Er werden die dag vijf personen aangehouden, het rechercheteam onderzoekt het geweld dat de andere relschoppers gebruikten.

Onderzoek naar relschoppers omgeving Vaillantlaan

De politie is zaterdagavond 20 november tot na middernacht bezig geweest met optreden tegen relschoppers die de openbare orde verstoorden in de omgeving van de Vaillantlaan. Een grote groep jongeren zocht er bewust de confrontatie met de politie. De groep stichtte brandjes, pleegde vernielingen, belaagde automobilisten en gooide met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Rond 01.00 uur keerde de rust weer terug. In totaal hield de politie negentien personen aan voor onder andere belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en het niet voldoen aan bevel of vordering. Er raakten vijf agenten gewond.

Informatie of beelden

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en is op zoek naar getuigen die meer informatie of beelden hebben van de relschoppers. Heeft u camerabeelden van de relschoppers in Den Haag en deze nog niet gedeeld met de politie? Of heeft u overige informatie over deze verdachten? Deelt u uw informatie dan alstublieft met de recherche in Den Haag. Dat kan via 0900-8844 of Anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of deel uw tip via het onderstaande tipformulier. Hier kunt u ook eventuele camerabeelden uploaden.