Verdachte van overval meldt zich na uitzending Team West

In haar cafetaria aan de Van Zeggelenlaan werd de eigenaresse donderdag 29 april rond 19.05 uur overvallen. De overvaller bedreigt haar met een mes en geeft haar ook een vuistslag in haar gezicht. Na overleg met de officier van justitie is besloten de camerabeelden nog niet te tonen, omdat het een minderjarige verdachte betreft. De verdachte kreeg een week de tijd om zich te melden.

Team West

