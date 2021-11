Help misdrijven oplossen, kijk Bureau Rijnmond

Sumatraweg

Op oudjaarsavond 2019 vond in een woning aan de Sumatraweg in Rotterdam-Katendrecht een ruzie plaats. Een 42-jarige man raakte daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten vonden hem zwaargewond, liggend in de portiek. Hij bleek hersenletsel te hebben opgelopen en belandde in het ziekenhuis. Daar kwam hij nooit meer uit en anderhalf jaar later, op 8 juni 2021, overleed hij alsnog.



