Auto-inbreker vergeet vermomming bij voorverkenning

Bankpasfraude in Waspik

Een ouder stel in Waspik is op donderdag 2 september jl. het slachtoffer geworden van geraffineerde bankpasfraudeurs. De man des huizes nam de telefoon op toen er die ochtend werd gebeld. Een man die zich uitgaf als Rabobankmedewerker vertelde dat fraudeurs bezig waren vanuit Hongarije met het plunderen van de rekening. De bankrekening moest daarom direct worden geblokkeerd, om dat te kunnen doen had men wel de bankpas met pincode nodig. De hevig geschrokken aangever moest die bescheiden in een gesloten envelop doen die door iemand van een pakketbezorgbedrijf zou worden opgehaald. De helpdeskmedewerker gaf om vertrouwen te wekken nog de code door die de medewerker aan de deur zou moeten noemen. Nog tijdens het gesprek werd door de ophaler in bedrijfskleding aangebeld. Nadat hij de code had genoemd, gaf aangever de envelop met zijn pasje en pincode mee. Deze handlanger reed weg in een witte bestelbus. Het ging om een licht getinte man. Hij was circa 45 jaar oud en ongeveer 1.60 meter lang, had zwart haar en een gezet postuur. Al snel hierna rook het echtpaar onraad en belden zelf met de Rabobank. Er bleek bij diverse winkels in Dongen al betaald te zijn met hun bankpas. We hebben beelden van de nepbezorger en een andere man met wie hij in het gezelschap was, ook hun auto wordt door camera´s gefilmd.