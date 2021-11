Getuigen gezocht van woningoverval Oosterhout

Rond 19.00 uur werd er bij de woning aangebeld. Nadat de bewoonster de deur opende, werd er met kracht tegen de deur geduwd. De vrouw werd met een flinke duw naar achteren geduwd, waarna de vier personen, allen in het donker gekleed en een bivakmuts op het hoofd, de woning binnendrongen. Het slachtoffer begon direct luidkeels te gillen, waarop de overvallers zonder buit snel wegrenden. Het slachtoffer bleef met een pijnlijke pols en hevig geschrokken achter. De politie startte direct een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien?

Een van de vier overvallers was een lange, dunne jongen van rond de 1.85m en 1.90m. Een tweede was een kleinere jongeman met een steviger postuur. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).

Zaaknummer: 2021315138