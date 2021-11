Politie weet wie man met opvallende oranje jas is

De 67-jarige vrouw werd slachtoffer van zogenaamde vriend in noodfraude, nadat ze een appje kreeg wat afkomstig leek te zijn van haar dochter. Toen ze 1.200 euro had overgemaakt, ontdekte ze dat ze was opgelicht.

De politie toonde op donderdag 18 november jl. in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond beelden van een man in een opvallende oranje jas. De politie kreeg enkele tips. Na onderzoek is de identiteit van de man vastgesteld. Het blijkt te gaan om een 27-jarige man uit Rotterdam. Hij zal binnenkort door de politie in Rotterdam worden verhoord. Het opsporingsbericht is verwijderd.