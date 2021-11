Roosendaalse politie ondanks 22 arrestaties op zoek naar meer relschoppers

Zondag

Zondagavond 21 november jl. werden veertien verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en/of openlijke geweldpleging. Het gaat om tien jongens / mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 15-26 jaar en één vrouw van 51 jaar. Ze zijn afkomstig uit Roosendaal (12x), Oudenbosch en Sprundel. Tegen deze verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

Maandag

Maandagavond 22 november jl. werden nog eens acht verdachten gearresteerd. Vijf verdachten werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het betrof verdachten in de leeftijd van 13, 14, 15, 19 uit Roosendaal en een 22-jarige Bredanaar. Zij kregen een proces-verbaal en zijn net als de verdachten van zondagavond inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Drie Roosendaalse jongens van 15,16 en 16 jaar werden maandagavond op de Reginadonk aangehouden op de verdenking van brandstichting. Ter plaatse was snoeiafval in brand gestoken waardoor ook een boom nabij een bedrijfspand vlam vatte. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Deze drie verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast.

Dinsdag

Dinsdag 23 november 2021 bleef het betrekkelijk rustig in Roosendaal, toch werd met zwaar vuurwerk een bushokje aan de Amberberg opgeblazen. De daders wisten te ontkomen.

Oproep

De politie roept inwoners van Roosendaal die meer weten over de relschoppers en / of getuige waren van de vernielingen en het geweld dringend op om niet terughoudend te zijn en deze informatie te delen en contact op te nemen via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Verder roept de politie ouders in Roosendaal op om goed op hun kinderen te letten en hen tijdens de avonduren binnen te houden. Tijdens de rellen zijn veel minderjarigen aangehouden waarvan de jongste zelfs 13 jaar was.