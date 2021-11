Slachtoffer van straatroof rekent met publiek zijn aanvaller in

Het slachtoffer liep rond 19.30 met zijn hond over straat. Ter hoogte van de Jan Heijnsstraat kruisend met de Burgemeester Brokxlaan zag hij een man lopen die zichtbaar onder invloed was. De man zou richting iedereen aan het schreeuwen zijn. Op een gegeven moment voelde het slachtoffer een arm om zich heen. Het bleek de desbetreffende dronken man te zijn. Hij vroeg om sigaretten. Vervolgens deed de man een greep in het vest van het slachtoffer. Met wat buit liep hij vervolgens weg. Het slachtoffer ging direct achter de dader aan, waarna er een worsteling ontstond. Met behulp van omstanders werd de dader in bedwang gehouden en niet veel later overgedragen aan de politie. De 27-jarige Tilburger zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer heeft zijn spullen weer terug.