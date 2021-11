Tweetal op heterdaad aangehouden na inbraak bedrijfsauto

Op de Brummenweg werd even voor 21.00 uur een bedrijfsauto opengebroken. De daders reden na de inbraak snel weg in een auto. Toegesnelde agenten zagen kort hierna de vluchtende verdachten door de Borculolaan rijden. Hier dwongen zijn het tweetal tot stoppen. Beiden werden direct in de handboeien gezet en overgebracht naar het politiebureau. Gereedschap dat in hun auto lag is in beslag genomen. Hiervan wordt bekeken of het van diefstal afkomstig is. Ook bekijkt de politie of de twee verdachten eveneens verantwoordelijk zijn voor eerdere inbraken in bedrijfsvoertuigen.